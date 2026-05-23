Moyen-Orient: un protocole d'accord avec les États-Unis est en «phase de finalisation», dit l'Iran

Ce qu'il faut retenir

► Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis, samedi 23 mai, une réponse « écrasante » de son pays si les États-Unis reprenait leur guerre contre l'Iran, affirmant que Téhéran avait « reconstruit » ses forces armées.



► L’Iran a accueilli une nouvelle visite du médiateur pakistanais, vendredi 22 mai, pour continuer à travailler sur une sortie du conflit. Dès le lendemain, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré, qu'un accord était possible dès ce samedi. Dans la foulée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Baghaï, a évoqué un protocole d'accord en « phase de finalisation ».



► De nouveaux avis d'évacutation de villages ont été émis par l'armée israélienne, après une journée de vendredi déjà meurtrière dans le Sud-Liban et des frappes qui ont touché la région de Tyr dans la nuit. Cinq localités libanaises sont concernées par les évacuations.

Trump dit à Axios qu'il est à « 50/50 » entre un accord et une reprise des frappes en Iran

Donald Trump a déclaré à Axios qu’il est à « 50/50 » entre les possibilités de voir un accord se nouer avec l'Iran ou une reprise des frappes américaines. Le président américain a informé qu'il doit rencontrer les négociateurs américains en fin de journée avant de prendre une décision, probablement d'ici dimanche.



Le bilan des attaques israéliennes au Liban s'élève à 3 123 morts

Le ministère de la Santé libanais a annoncé dans l'après-midi que le bilan des attaques israéliennes depuis le 2 mars, date de l'entrée du Hezbollah dans le conflit contre les États-Unis aux côtés de l'Iran, s'élève désormais à 3 123 morts et 9 506 blessés. Sur les 24 dernières heures, 12 personnes ont été tuées et 74 autres blessées.



Un peu plus tôt dans l'après-midi, le même ministère de la Santé faiusait état d'une frappe sur l'hôpital Hiram, près de Tyr, faisant 25 blessés parmi le personnel soignant.

L'Iran dit que le dossier nucléaire ne fait pas partie « à ce stade » du cadre de l'accord en cours avec les États-Unis

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé samedi que le dossier nucléaire ne faisait pas partie « à ce stade » du cadre de l'accord en discussion avec les Etats-Unis, qui vise à mettre durablement fin à la guerre. « À ce stade, nous n'aborderons pas les détails de la question nucléaire. Nous savons que notre dossier nucléaire a servi de prétexte à deux guerres d'agression contre le peuple iranien », a déclaré Esmaïl Baghaï à la télévision d'Etat Irib.



De nouvelles victimes au Liban

Le média libanais L'Orient le Jour fait état de nouvelles victimes dans des bombardements israéliens au Liban. L'armée israélienne a frappé une maison dans le district de Nabatiyé faisant plusieurs blessés et un provoquant la mùort d'un jeune garçon. Une autre frappe dans le district de Tyr a tué uen mère palestinienne et ses deux enfants. D'autres frappes ont été relevées, pour lesquelles le bilan humain n'est pas encore connu.



L'Iran dit être en « phase de finalisation » d'un protocole d'accord avec les États-Unis

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a affirmé samedi que son pays était en « phase de finalisation » d'un protocole d'accord avec les États-Unis en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient. Il a indiqué à la télévision d'Etat Irib que son pays avait voulu « d'abord rédiger un protocole d'accord (...) composé de 14 clauses ». « Nous sommes actuellement en phase de finalisation de ces protocoles d'accord », a-t-il ajouté.



L'Iran fait état d'un « rapprochement » en vue d'un accord avec les États-Unis

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a évoqué samedi une « tendance au rapprochement » avec les Etats-Unis dans les discussions en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient. « Après plusieurs semaines de pourparlers bilatéraux, on observe une tendance au rapprochement », a-t-il dit à la télévision d'État Irib.



L'Iran « n'abandonnera pas le Hezbollah », assure le groupe libanais

Le Hezbollah a affirmé samedi qu'un message en provenance de l'Iran montrait qu'il n'abandonnerait pas le groupe libanais pro-iranien, et que la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis incluait un cessez-le-feu au Liban.



Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué que son chef Naïm Qassem avait reçu un message du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, assurant que l'Iran « ne renoncera pas à son soutien aux mouvements qui réclament la justice et la liberté, au premier rang desquels le Hezbollah ».



Dans la dernière proposition iranienne transmise à Washington par des médiateurs pakistanais visant à obtenir « une fin permanente » de la guerre, la demande d'inclure le Liban dans le cessez-le-feu a été mise en avant, ajoute le communiqué.