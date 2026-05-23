Promotion de l'entrepreneuriat à Kolda: 20 femmes formées en transformation de céréales et légumineuses

Vingt femmes issues de dix groupements membres de la coopérative Bamtaré Rewbé Fouladou prennent part à une session de formation en transformation des céréales et légumineuses à Kolda (sud). Cette initiative est portée par l’ Association Guné dans le cadre de la deuxième phase de son projet intitulé « Promotion d’une économie sociale, écologique et inclusive dans la ville de Kolda ».



Le projet bénéficie de l’appui de la Fondation Guné basée en Espagne ainsi que de la mairie de Barcelone. Pendant une semaine, les participantes sont initiées aux techniques de transformation des céréales et légumineuses, avec un accent particulier mis sur le respect des normes d’hygiène et de qualité.



Selon le formateur Serigne Ndiaye, cette formation vise à renforcer les capacités des femmes dans le domaine agroalimentaire afin de mieux valoriser les productions locales. Il souligne qu’une telle initiative contribue également à une meilleure conservation des récoltes de céréales et de légumineuses produites en abondance dans la région.



Au nom des bénéficiaires, Amy Diédhiou s’est réjouie de cette opportunité offerte aux femmes du Fouladou. Elle a invité les participantes à partager les connaissances acquises avec les autres membres de leurs groupements après le départ du formateur, afin de renforcer davantage l’autonomisation économique des femmes.



De son côté, le président de l’Association Guné a réaffirmé son engagement à poursuivre l’accompagnement des femmes transformatrices. Il ambitionne notamment de soutenir le développement de leurs activités génératrices de revenus et de faciliter l’obtention des documents FRA nécessaires à leurs activités.