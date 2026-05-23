Sonacos : le directeur général Ndane Diagne dépose sa lettre de démission

Les démissions se multiplient au sein des directions nationales. Après le départ du directeur général du Musée des Civilisations noires, c'est désormais au tour du DG de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) de quitter ses fonctions.
Ndane Diagne annonce avoir déposé sa lettre de démission. « AlhamdouliLLAH, je viens de déposer ma lettre de démission », a-t-il écrit sur Facebook.
Rappelons que Ndane Diagne avait été nommé Directeur général de la Sonacos en mai 2024 par le Président Bassirou Diomaye Faye.
Ndane Diagne annonce avoir déposé sa lettre de démission. « AlhamdouliLLAH, je viens de déposer ma lettre de démission », a-t-il écrit sur Facebook.
Rappelons que Ndane Diagne avait été nommé Directeur général de la Sonacos en mai 2024 par le Président Bassirou Diomaye Faye.
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