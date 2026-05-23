Après Pastef, le CRDP-50 apporte son « soutien total et sans ambiguïté » à Ousmane Sonko

Les réactions continuent de se multiplier après le limogeage d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. Après la prise de position du parti Pastef, c'est au tour du Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50) de s'exprimer.



Dans un communiqué publié ce 23 mai, le CRDP-50 indique prendre acte de la décision du Président de la République de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko.



Il salue avec « force le travail historique accompli par le Premier ministre et son gouvernement dans un contexte de fortes résistances politiques, institutionnelles et médiatiques ».



Selon le communiqué, par son courage politique, « sa constance dans le combat et sa fidélité aux aspirations profondes du peuple sénégalais, Ousmane Sonko s'est imposé comme l'un des principaux artisans de la rupture systémique réclamée par les Sénégalais ». « Son engagement aura marqué une étape décisive dans le processus de refondation de l'État et de reconquête de notre souveraineté politique, économique et institutionnelle ».



Le CRDP-50 réaffirme aujourd'hui son « soutien total et sans ambiguïté au combat porté par le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu'au Projet souverainiste et patriotique validé démocratiquement par le peuple sénégalais lors des élections de 2024 ».



« Plus que jamais, nous demeurons convaincus que les aspirations populaires à la justice, à l'équité, à la bonne gouvernance et à l'émancipation nationale ne sauraient être arrêtées par des manœuvres politiciennes ou des calculs de circonstance ».



Résolument tourné vers l'avenir, le CRDP-50 poursuivra son « engagement aux côtés des forces patriotiques afin de défendre les intérêts supérieurs de la Nation, préserver les acquis de la rupture et accompagner toutes les dynamiques visant à construire un Sénégal souverain, juste, prospère et profondément attaché aux valeurs panafricaines ».