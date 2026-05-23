Emigration irrégulière : 429 candidats secourus au large de Saint-Louis par la Marine nationale

La Marine nationale a porté secours, le vendredi 22 mai 2026, au large de Saint-Louis, à deux pirogues transportant 429 candidats à l’émigration irrégulière.
Selon la Marine nationale, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye et mis à la disposition de services compétents.
Selon la Marine nationale, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye et mis à la disposition de services compétents.
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