Agence de Développement Local : Khadija Mahecor Diouf démissionne de la présidence du Conseil de surveillance

Lettre de démission en ma qualité de Présidente du Conseil de Surveillance de L’Agence de Développement Local



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président Ousmane Sonko.

Oui, je l’affirme avec responsabilité, conviction et fierté : si aujourd’hui j’ai eu l’honneur de servir mon pays en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de L’Agence de Développement Local, c’est grâce à un homme d’engagement, de courage et de vision.

Un homme qui, dans les moments les plus difficiles, est resté debout pour défendre avec dignité les intérêts, l’honneur et la souveraineté du Sénégal.



Malgré les épreuves, les attaques et les sacrifices, il est resté fidèle à ses convictions et à son peuple. Cette constance force le respect et inspire toute une génération engagée pour le changement.

C’est avec responsabilité et fidélité à mes convictions que j’ai décidé de démissionner de mon poste de Présidente du Conseil de Surveillance. Cette décision est un choix de cohérence, d’engagement et de loyauté envers les valeurs et la vision que nous avons toujours portées pour le Sénégal.



Aujourd’hui plus que jamais, je renouvelle ma confiance totale au projet patriotique que nous portons pour notre nation.



Je suis et resterai toujours aux côtés du Président Ousmane Sonko, parce que les fonctions sont passagères, mais les convictions, elles, demeurent et ne se négocient jamais.

J’ai choisi de rester fidèle à l’homme avec qui nous avons porté une vision, des valeurs fortes et un immense espoir pour le peuple sénégalais.



Je remercie également tous mes collaborateurs, compagnons de lutte, militants et soutiens qui m’ont accompagné avec loyauté, engagement et dignité tout au long de cette mission. Votre confiance et votre soutien resteront gravés.



Dans les moments décisifs, la fidélité vaut bien plus qu’une fonction.

Le combat continue.



La révolution patriotique continue.

2027 et 2029 seront les années de la consolidation d’un projet, de la confirmation d’une vision et de la victoire d’un peuple debout, libre et déterminé.



SONKISTE à vie.

Vive le Président Ousmane SONKO.

Khadija Mahecor Diouf