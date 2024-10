« Ce qui se produit sur nos routes c’est souvent le résultat de comportements humains inadéquats … », Bassirou Diomaye Faye

Les États Généraux du Transport Public ont démarré ce lundi, sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, avec pour ambition de réformer profondément le secteur des transports au Sénégal. Lors de la cérémonie d’ouverture, le Président a insisté sur l'importance du transport public dans le développement économique du pays. « Le transport public constitue le poumon du développement et le fil conducteur de l’intégration », a-t-il affirmé. Ce dernier a souligné le rôle clé des infrastructures routières et ferroviaires dans la croissance économique et la sécurité des populations.





Ainsi, il a mis en avant les défis auxquels fait face le Sénégal malgré les progrès réalisés. « Malgré l’amélioration de la qualité de nos infrastructures routières, les accidents continuent de faire encore de nombreuses victimes », a-t-il déploré. Pour remédier à cette situation, il a appelé à une introspection collective et à une meilleure régulation pour résoudre les problèmes persistants, notamment l’insécurité routière et les embouteillages à Dakar.



« L’insécurité routière et son impact socioéconomique comme la question cruciale de la régulation du transport public, est de priorité de première ordre pour nos gouvernements. L’observation des faits nous permet d’affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité si nous acceptons tous de faire notre introspection. Ce qui se produit sur nos routes n’est pas une conséquences inéluctable. C’est souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun en particulier les acteurs sociaux professionnels de transport publics routiers, s’engagent déjà dans une introspection sincères et une prise de conscience en toute responsabilité. Si seulement nous comprenons l’importance de l’adaptation et de l’anticipation dans nos stratégies de développement du transport publics routiers en intégrant des dispositifs d’alerte et de mitigations des risques à l’instar de ce qui se fait dans les secteurs aussi normés que l’aviation et le maritime. Nous ne devrions pas faire les choses comme avant si nous voulons bâtir ensemble un système durable pour nos transports publics », a-t-il ajouté.





Bassirou Diomaye Faye a également mis l'accent sur la nécessité d’un dialogue inclusif et d’une réorganisation stratégique pour répondre aux besoins des usagers. « Vous devez également définir les contours d’un système de transport inclusif et durable capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité qu’elles soient électriques ou digitales », a-t-il lancé aux participants des assises.