Magal Touba 2025 : 75 accidents de la circulation,170 victimes, dont 5 décès déjà enregistrés à la date du lundi (sapeurs-pompiers)

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), mobilisé à Touba pour le 131e anniversaire du Grand Magal a déjà effectué 120 interventions en date du lundi 11 août 2025, à 11 h 45.



Selon le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques, qui a donné l’information, 75 de ces opérations concernent des accidents de la circulation, faisant 170 victimes, dont 5 corps sans vie.



Face à cette situation, les sapeurs-pompiers appellent à plus de prudence. « Nous exhortons les piétons à respecter les règles de traversée et les conducteurs comme les passagers à porter la ceinture de sécurité, éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires », a exhorté le commandant Dièye.



Le commandant Yatma Dièye a rappelé, selon le journal « Libération », que pour la 131e édition du Grand Magal de Touba, la BNSP a déployé l'artillerie lourde. « Depuis le jeudi 7 août dernier, avec un renfort attendu jusqu'au 15 août, la BNSP engage 554 hommes, dont 29 officiers, 174 sous-officiers et 351 militaires du rang pour assurer secours et prévention contre les incendies, les périls et tout accident menaçant la sécurité publique », a-t-il indiqué.



Côté matériel, a-t-il poursuivi, « pas moins de 93 véhicules sont mobilisés, dont 17 engins d'incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier, 14 camions citernes de 30 000 litres, ainsi que divers engins spéciaux ».

