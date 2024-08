L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) a tenu une conférence ce mercredi dans son siège. Occasion saisie par l’organisation pour passer en revue l’actualité qui tourne autour du secteur du commerce et inviter l’Etat à épauler le secteur privé. Car pour eux, la vocation de ce dernier, est de produire de la richesse au bénéfice du pays.



Selon Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’UNACOIS JAPPO pour remettre le Sénégal en ordre de marche il faut « relancer l'économie et promouvoir un climat de confiance et de paix pour mobiliser toutes énergies particulièrement le secteur privé ».



C’est pourquoi l’organisation faîtière a magnifié « l’audience que le Président Diomaye Faye a accordé au patronat, en présence entre autres, du Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO ». « L’audience s’est déroulée dans les meilleures conditions, autour de discussions ouvertes, franches, fondatrices d'une confiance mutuelle pour construire les voies et moyens de réunir et mobiliser tout le secteur privé national pour le développement du Sénégal » a ajouté le directeur exécutif de Unacois-jappo.



Pour l’Unacois-Jappo la Relance du Dialogue Public Privé (DPP) semble être une des priorités que le gouvernement doit s’atteler. D’après eux, ce mécanisme institutionnel est un « moyen privilégié, de refonder une confiance mutuelle base de mobilisation de toutes les forces nécessaires à la bonne prise en charge des préoccupations de l'Etat et du secteur privé ».



A l’en croire M. Ndiaye, le porte-parole du jour « de la dévaluation du FCFA en 1994, jusqu'aux dernières mesures de baisse des prix des denrées de premières nécessités, intervenue ces derniers jours, le DPP est resté le moyen le plus sûr et sécure, pour bâtir les consensus nationaux sans lesquels aucune action de mise en œuvre de politique publique ne peut prospérer ».



Pour l’Unacois-jappo la relance des rencontres du Conseil présidentiel de l'Investissement peut être une mesure forte si le but est « d'instaurer un cadre privilégié de dialogue public-privé pour l'identification des obstacles au développement de l'investissement privé et des contraintes à la compétitivité du Sénégal ».



Forte de son expérience et de sa représentativité, l’organisation déclare qu’elle sera toujours au « premier rang des acteurs ouverts au dialogue et à la concertation pour préserver la paix sociale et promouvoir la croissance économique absolument nécessaires à la prise en charge des besoins de développement des jeunes et des populations ».