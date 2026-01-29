​​Protection de l’enfance : le commissariat de la Zac Mbao se dote d'une salle d’audition moderne pour les mineurs

Le projet « Xalé Sama Yité » (L’enfant, ma priorité) franchit une nouvelle étape concrète. Ce jeudi, les autorités policières et les partenaires internationaux se sont réunis au commissariat de la Zac Mbao pour réceptionner une salle d’audition moderne. Financée par Affaires mondiales Canada (AMC), cette infrastructure vise à transformer l'approche des enquêtes impliquant des enfants, qu'ils soient victimes de violences sexuelles, sexistes ou en conflit avec la loi.



​Un cadre humain contre le traumatisme

​Pour le Commissaire Aissatou Ndiaye, représentante de la Direction de la Police Nationale, cette salle est une réponse directe à la persistance des violences faites aux mineurs.



​« Cette initiative permet d'offrir aux enfants un cadre adapté et accueillant face aux traumatismes. Elle garantit la diligence et le professionnelisme que requiert le traitement de ces cas, indépendamment des infractions de droit commun », a-t-elle souligné.



​Loin d'être un simple bureau administratif, ce nouvel espace a été pensé comme un « sanctuaire ». Cheikh Oumar Ba, représentant de l’IBCR au Sénégal, a insisté sur la dimension symbolique et pratique de l'aménagement : « Ce ne sont pas seulement quatre murs ou de la décoration. C’est un espace pensé par les enfants et pour les enfants, afin de pallier les défis logistiques qui freinent parfois l'application des droits de l'enfant. »

​

Un partenariat durable pour le capital humain

​Depuis 2020, la collaboration entre la Police Nationale et l’IBCR a permis de former les agents via des trousses pédagogiques spécialisées à Dakar et Kaolack. L'objectif est double : renforcer les compétences techniques des forces de sécurité et assurer une « sécurité émotionnelle » aux jeunes victimes.



​Anushka Shibchurn, Directrice adjointe d'Affaires mondiales Canada, a réaffirmé l'engagement de son pays : « Ce projet a permis de renforcer durablement les institutions pour prévenir les violences. Le commissariat de Zac Mbao pourra désormais accueillir des enfants venant de plusieurs départements de la banlieue, avec une réponse plus coordonnée et plus humaine ».



​En clôturant la cérémonie, les officiels ont exhorté le personnel du commissariat à faire de ce lieu un espace de parole libérée, où chaque enfant, fille ou garçon, pourra partager ses préoccupations en toute sécurité.