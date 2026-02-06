Saudi Pro League : Al Nassr domine Al Ittihad, Sadio Mané encore buteur

Sadio Mané continue sur sa dynamique après la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Auteur d’un but lors de la 20ᵉ journée, l’attaquant sénégalais a récidivé lors de la 21ᵉ journée. Le champion d’Afrique 2025 a contribué à la victoire d’Al Nassr en inscrivant sur penalty le deuxième but de son équipe face à Al Ittihad.



Grâce à ce succès (2-0), Al Nassr totalise désormais 49 points et occupe la deuxième place du classement, à un point du leader Al Hilal de Kalidou Koulibaly, qui compte 50 points.