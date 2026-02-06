CAN 2025 : les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc entament une grève de la faim

Dix-huit (18) supporters sénégalais, détenus à Rabat à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, ont entamé une grève de la faim. Ils dénoncent un manque de clarté sur les charges retenues contre eux ainsi que les conditions dans lesquelles se déroulent leurs interrogatoires.



Selon l’AFP, citée par RMC Sport, les supporters sénégalais ont commencé ce mouvement de protestation ce vendredi, estimant que leur « droit à la justice » leur est refusé ».



« Étant donné qu'ils nous refusent notre droit à la justice, nous avons décidé à partir d'aujourd'hui (vendredi) de commencer un jeûne continu dans la prière et le recueillement, jusqu'au jour où la justice marocaine nous donnera la chance de nous exprimer », ont-ils écrit dans un message transmis à leur avocat, Patrick Kabou. Ils expliquent être interrogés « en français et en arabe » alors qu’ils ne parlent que le « wolof ».



Pour rappel, les 18 supporters sont accusés d’hooliganisme, en raison des actes de violence contre les forces de l’ordre, jets de projectiles et dégradations d’équipements sportifs. Une première audience de leur procès fin janvier avait été reportée à la demande de la défense et de la partie civile pour avoir plus de temps pour préparer les dossiers. Une autre s'est brièvement tenue jeudi au cours de laquelle leurs demandes de liberté conditionnelle ont été rejetées.



La suite du procès a été reportée au 12 février en raison d'une grève des avocats au Maroc.