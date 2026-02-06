Sénégal-Banque mondiale : Vers un réalignement stratégique des financements

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce vendredi 06 février, une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque Mondiale en visite officielle au Sénégal. Selon une note de la Primature, les « échanges ont porté sur le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, avec un accent particulier sur l’alignement des interventions du Groupe aux priorités nationales ».



Les deux entités ont également abordé les perspectives de mobilisation de ressources additionnelles ainsi que l’optimisation du portefeuille ont aussi été abordées. La délégation ne devait rien au hasard. Menée par Ousmane Diagana, Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que Vice-Président et Directeur Financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, Ed Mountfield.