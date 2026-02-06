Réorganisation des bourses : la Direction annonce des concertations avec les étudiants

La Direction des Bourses informe qu'un atelier de travail consacré à la réorganisation du système de paiement des bourses s'est tenu les 02 et 03 février 2026.



Dans un communiqué rendu public ce 6 février, le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta précise qu'il s'agit d'une réorganisation des mécanismes de paiement, en vue d'en améliorer le fonctionnement, la lisibilité et l'efficacité.



Selon lui, l'atelier avait pour objectif principal de « recueillir les avis, contributions et opinions de l'ensemble des parties prenantes du système d'enseignement supérieur », afin de garantir une « réorganisation mieux adaptée aux réalités actuelles et aux attentes des étudiants ».



La Direction des Bourses indique que certains étudiants se sont retirés avant les discussions en commission. Toutefois, la Direction des Bourses dit rassurer la communauté universitaire et l'opinion publique qu'elle demeure « ouverte au dialogue et attachée à une démarche inclusive et participative ».



Face à cette situation, la Direction des Bourses entend engager, dans les prochains jours, une « série de concertations avec les représentants des étudiants de tous les établissements publics d'enseignement supérieur, en vue de recueillir leurs préoccupations et propositions, et de les intégrer au processus de réorganisation en cours ».



« Ces échanges contribueront à l'élaboration d'un décret mieux adapté, fondé sur la concertation, et garantissant une gestion plus équitable et efficace », précise-t-on.



Enfin, la Direction des Bourses réaffirme ainsi sa volonté de conduire cette réorganisation dans un « esprit de dialogue, de responsabilité partagée et d'intérêt général, au bénéfice des étudiants et du système national d'enseignement supérieur. »