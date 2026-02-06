Séquestration et proxénétisme à Kaolack : trois (3) individus interpellés et placés en garde à vue

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a interpellé, le 4 février 2026, trois individus pour « proxénétisme, de complicité et de défaut d’inscription au fichier sanitaire et social.



Selon la Police, l'intervention fait suite à l'exploitation d'une plainte déposée par une mère de famille, signalant la séquestration de sa fille dans un local dédié à la débauche. Lors de son audition préliminaire, la victime a déclaré avoir été séquestrée et abusée par un individu qui organisait, par ailleurs, des rencontres tarifées avec des tiers. La fouille corporelle de ce dernier a permis la saisie d'une somme d'argent d'origine suspecte.



Après notification de leurs droits à l'assistance d'un conseil, les mis en cause ont été entendus. Le principal suspect a reconnu les faits de proxénétisme, ainsi que l'usage de verrous pour contrôler les accès à la chambre où se déroulaient les activités.



Interpellé en flagrant délit sur les lieux, il a nié sa qualité de client. Ses co-prévenus ont corroboré ses dires, affirmant qu'il n'intervenait que pour la livraison de nourriture sous les ordres du mis en cause principal, rapporte la Police nationale.



Tout en maintenant ses accusations de séquestration, elle a admis l'exercice clandestin de la prostitution. Elle a justifié son défaut de carnet sanitaire par le caractère récent de son activité et s'est engagée à régulariser sa situation administrative et sanitaire dès sa remise en liberté.

