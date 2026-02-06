Affaire des supporters sénégalais au Maroc : le détenu victime d’une crise d’épilepsie de retour au centre de détention

Du nouveau concernant le supporter sénégalais évacué à l’hôpital après avoir été victime d’une crise d’épilepsie lors de l’audience tenue jeudi. Dans une publication sur Facebook, Me Patrick Kabou, avocat à la Cour et docteur en droit, a annoncé le retour du concerné au centre d’arrêt et de détention.



« On vient de nous informer que notre compatriote, en détention provisoire à Rabat, évacué hier à l'hôpital suite à une crise d'épilepsie lors de l'audience, est de retour au centre d'arrêt et de détention », a-t-il écrit.



Pour rappel, depuis le 18 janvier 2025, date de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, dix-sept (17) supporters sénégalais sont détenus dans une prison de Rabat, au Maroc. Les autorités judiciaires du royaume chérifien les poursuivent pour leur implication présumée dans des actes de violence et des comportements jugés « inacceptables ».



Le procès a, pour sa part, été renvoyé pour la troisième fois au 12 février 2026, en raison de la grève des avocats marocains. Poursuivis pour des faits de vandalisme et de violences sur les forces de l’ordre, les prévenus bénéficient désormais de chambres individuelles, à la suite de démarches entreprises par la diplomatie sénégalaise.