​ 6 Trucs contre la Mauvaise Haleine pendant le Ramadan !

Avant tout, il doit être clair que l’odeur qui vient de la bouche d’une personne qui jeûne n’est pas quelque chose à détester. Ce n’est que le résultat de l’obéissance à Allah. Il est un hadith qui dit que « l’haleine du jeûneur sent meilleur pour Allah que le parfum du musc ». Malheureusement, ce hadith est trop souvent mal compris et sert d’excuse pour laisser tomber toute forme d’hygiène orale pendant le Ramadan ! Au contraire, nous devons faire de notre mieux pour avoir une bonne hygiène ; puis, si le problème persiste, souvenons-nous du hadith ci-dessus. La preuve indéniable de cette nécessité est l’exemple du prophète (que la paix soit sur lui) qui utilisait souvent le siwak pendant le jeûne.



Que pouvons-nous faire pour combattre la mauvaise haleine pendant le jeûne ? Voici 6 conseils pratiques (tirés de Beating Bad Breathing During Ramadan)



1. Nettoyez votre langue



Non, pas avec une brosse, mais avec un grattoir fait spécialement pour la langue. Nettoyer doucement la langue deux fois par jour est un excellent moyen de contrôler son haleine ; cela élimine les bactéries issues du mucus, des débris et du biofilm recouvrant la langue. Demandez à votre dentiste de vous conseiller un grattoir adapté à votre langue.



2. Brossez vos dents régulièrement



Pendant au moins 4 minutes, 2 fois par jour. Chronométrez-vous s’il le faut, et tenez les quatre minutes ! Brossez vos dents et vos gencives, d’autant plus abondamment si vous avez mangé des produits laitiers, du poisson ou de la viande – et surtout après le souhour.



3. Utilisez du fil dentaire



Le fil dentaire devrait être utilisé chaque jour. Utilisez un fil inodore afin de mieux détecter les zones entre vos dents d’où émanent des odeurs, et nettoyez-les soigneusement.



4. Miswak (Siwak)



Le jeûneur devrait utiliser le miswak pendant la journée. Le miswak (ou siwak) est un bâtonnet en bois de Salvadora Persica (ou arak, ou peelu). Son utilisation est à la fois méritoire et efficace : de nombreuses études internationales ont montré l’efficacité du miswak pour l’hygiène orale, et il a été hautement recommandé par Mohammed (que la paix soit sur lui). Il a dit : « Utilisez le miswak régulièrement, car vraiment, c’est un bienfait pour la bouche et une satisfaction pour le Créateur (i.e. Allah est satisfait du Musulman qui utilise le miswak). » [Bukhari]



5. Buvez beaucoup d’eau (avant et après le jeûne)



La mauvaise haleine est renforcée pendant le jeûne du fait de la sécheresse de la bouche. Afin de minimiser cela, buvez beaucoup d’eau le matin et le soir. Si vous portez un dentier ou un appareil, plongez-le dans un bain de bouche antiseptique pendant la nuit.



6. Rendez-vous régulièrement chez le dentiste



Les visites régulières chez le dentiste pendant l’année sont essentielles. Les caries, les plombages cassés, l’espace entre les dents et autres poches où se loge la nourriture sont autant de causes d’une haleine désagréable.



En conclusion, pour réduire la mauvaise haleine pendant le Ramadan, nettoyez votre langue, brossez-vous les dents abondamment (surtout après les plats épicés !) et buvez beaucoup de liquide dès que vous le pouvez.



Source: musulmanproductif.com