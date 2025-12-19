Casamance : la Cour suprême annule l'arrêté d'exploitation de Zircon à Niafrang

La Cour suprême a rendu, jeudi 18 décembre, une décision majeure en annulant l’arrêté du ministère des Mines et de la Géologie autorisant l’exploitation du zircon à Niafrang, dans le département de Bignona. Ce verdict met un terme à plusieurs années de contentieux opposant l’État, le promoteur minier et les populations de la commune de Kataba 1.Par cette décision, la plus haute juridiction administrative a donné raison aux riverains, en frappant de nullité l’acte qui constituait la base légale du projet d’extraction dans cette zone côtière de la Casamance. Le projet de Niafrang faisait l’objet d’une vive controverse en raison de ses impacts environnementaux potentiels. Les populations et les organisations locales dénonçaient notamment les risques de salinisation des rizières, ainsi que les menaces pesant sur la protection du littoral et l’équilibre de l’écosystème local.À l’annonce du verdict, des scènes de liesse ont été observées à Niafrang et dans plusieurs villages environnants de la commune de Kataba 1, rapporte la RFM. Les collectifs de défense des intérêts locaux, mobilisés de longue date contre ce projet minier, estiment que cette décision consacre la primauté du droit et la prise en compte des préoccupations des communautés riveraines.« C’est le triomphe du droit sur les intérêts financiers. Nos terres et nos rizières sont préservées », a déclaré un représentant des populations locales.