Plan Diomaye pour la Casamance : le taux d’exécution du projet est de 46%, selon le comité de pilotage

Le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Iba Sané, a annoncé ce vendredi 19 décembre que le taux d’exécution du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) est de 46%, à 24 heures de la tournée économique du chef de l’Etat dans la région.



Au cours du journal de 13h de la Radio Sénégal internationale (RSI), le directeur de l’ANRAC a d’abord rappelé que le projet était à un taux d’exécution de 31% en juin, avant que la dernière évaluation de novembre ne montre une hausse de 15%.



«Plus d'une dizaine de milliards ont été investis dans les infrastructures au cours de cette année. Depuis le lancement du PDC, 117 villages ont finalisé le retour portant à 4.755 le nombre total de ménages de retour», précise notre source d’information.



De son coté, le président du comité de pilotage du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), Mor Talla Tine, a révélé que «certaines populations traînent encore le pied, parce qu'elles n'ont pas la certitude que leurs enfants pourront trouver sur place des établissements scolaires qui pourraient leur permettre de suivre correctement leurs enseignements d'apprentissage». Il a donc plaidé pour que «soient fortement renforcés les équipements sociaux de base, tels que les établissements scolaires, les postes de santé et les points d'eau».



Doté d’une enveloppe d’environ 53 milliards F CFA, le PDC vise à «faciliter le retour des déplacés, à relancer l’économie locale et à consolider la paix» dans une région qui a longtemps été en proie à une instabilité politique et sociale. Quant au président Diomaye Faye, il y est attendu du 20 au 25 décembre 2025.