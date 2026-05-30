​ Centenaire d’Abdoulaye Wade : un hommage national prévu le 4 juin

Les célébrations marquant le centenaire de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade se tiendront le 4 juin, avec la participation de personnalités nationales et internationales, a annoncé Mayoro Faye, secrétaire général national adjoint chargé des relations internationales du Parti démocratique sénégalais (PDS).



Au programme, une rencontre consacrée aux témoignages sur le parcours et l’héritage politique de l’ancien chef de l’État, suivie d’un grand concert populaire sur l’esplanade du Grand Théâtre. Artistes, chanteurs et acteurs du monde culturel y rendront hommage à celui que beaucoup surnomment « Wade le bâtisseur ».



Les festivités se poursuivront le 5 juin avec un colloque scientifique au Monument de la Renaissance autour du thème : « La pensée du président Abdoulaye Wade au regard des défis passés et contemporains ». Universitaires, intellectuels et responsables politiques y débattront notamment de sa vision politique, économique et panafricaniste.



Arrivé au pouvoir en 2000 après plusieurs décennies d’opposition, Abdoulaye Wade a marqué ses douze années à la tête du Sénégal par d’importants projets d’infrastructures. À l’occasion de son 100e anniversaire, célébré le 29 mai, il a reçu de nombreux messages de félicitations et d’hommages venus du Sénégal et de l’étranger, livre la RFM.