Décès de Serigne Cheikh Saliou Mbacké : Ousmane Sonko et Malick Ndiaye à Touba pour présenter leurs condoléances

Au lendemain du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s'est rendu ce samedi 30 mai 2026 à Touba pour présenter ses condoléances à la famille du défunt guide religieux.
Ousmane Sonko a effectué le déplacement dans la ville sainte, accompagné de son prédécesseur à la tête de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi que de plusieurs responsables de son parti.
L'ancien Premier ministre entretenait des relations étroites avec le défunt dignitaire religieux.
Ousmane Sonko a effectué le déplacement dans la ville sainte, accompagné de son prédécesseur à la tête de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi que de plusieurs responsables de son parti.
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