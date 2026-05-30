Cambriolage chez le député Mady Danfakha : des documents de l’Assemblée nationale dérobés

Le député Mady Danfakha, rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, a été victime d’un cambriolage à son domicile situé à la Cité Mbakiou Faye. Le malfaiteur a emporté plusieurs effets personnels, dont des téléphones portables, mais aussi des documents et du matériel appartenant à l’Assemblée nationale.



Selon les déclarations du parlementaire, le cambrioleur s’est introduit dans l’appartement aux environs de 4 h 45 du matin, un horaire établi grâce aux images de vidéosurveillance. Parmi les objets dérobés figurent les téléphones portables du député et de son épouse, des documents personnels, des documents officiels de l’Assemblée nationale ainsi qu’un ordinateur appartenant à l’institution parlementaire.



« On a passé une fête moins belle avec un cambrioleur qui s'est introduit dans notre appartement à la Cité Mbakiou Faye. Il a emporté nos deux téléphones portables, des documents personnels mais aussi des documents de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un ordinateur de l'Assemblée nationale », a expliqué Mady Danfakha.



Le député a indiqué que les images recueillies par les caméras de surveillance ont été transmises aux autorités compétentes afin de faciliter l’enquête. Une plainte a également été déposée auprès de la gendarmerie territoriale de Ouakam.



« Nous avons partagé les images avec les autorités. J’ai déposé une plainte à la gendarmerie territoriale de Ouakam. Les enquêtes sont actuellement en cours et nous restons dans l’attente avec une confiance totale en nos forces de l’ordre », a-t-il ajouté. Les investigations se poursuivent pour identifier l’auteur du cambriolage et tenter de récupérer les objets dérobés, livre la RFM.



