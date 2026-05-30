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Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de travail à Banjul pour renforcer la coopération sénégalo-gambienne



Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de travail à Banjul pour renforcer la coopération sénégalo-gambienne
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi 30 mai pour une visite de travail en République sœur de Gambie.

Au-delà de son importance diplomatique, la Présidence du Sénégal précise que ce déplacement rappelle une évidence : entre Dakar et Banjul, les liens dépassent les frontières. L'histoire, les cultures, les langues et les familles ont façonné un destin de proximité unique dans notre sous-région.

Selon la Présidence, les entretiens entre les deux chefs d'État porteront sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur les enjeux d'intégration, de paix, de sécurité et de développement partagé.

Cette visite s'inscrit dans la volonté commune de consolider un partenariat exemplaire au service des aspirations des peuples sénégalais et gambien, dans un esprit de fraternité, de confiance et de solidarité africaine, renseigne la même source.
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Moussa Ndongo

Samedi 30 Mai 2026 - 14:50


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