Touba : Serigne Bassirou Mbacké devient le nouveau khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké

Après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, survenu le vendredi 29 mai 2026, Serigne Bassirou Mbacké Mbacké devient le nouveau khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife de la confrérie mouride, annonce le site Touba Xassida.
Serigne Bassirou Mbacké Mbacké assure désormais le khalifat de son père, succédant ainsi à son frère aîné, Serigne Cheikh Saliou Mbacké.
Serigne Bassirou Mbacké Mbacké assure désormais le khalifat de son père, succédant ainsi à son frère aîné, Serigne Cheikh Saliou Mbacké.
Autres articles
-
Justice à Kolda : Dix ans de réclusion criminelle pour le viol collectif d’une fillette de 12 ans
-
Décès Serigne Cheikh Saliou Mbacké : le Président Diomaye salue la mémoire d'un « érudit, homme de foi et de droiture »
-
Touba : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils de Serigne Saliou Mbacké
-
Tabaski 2026 : une suroffre de moutons explique les invendus, selon le Directeur de l’Élevage
-
4 500 tonnes de déchets collectés par jour : le grand nettoyage de la SONAGED pour la Tabaski