Touba : Serigne Bassirou Mbacké devient le nouveau khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké

Après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, survenu le vendredi 29 mai 2026, Serigne Bassirou Mbacké Mbacké devient le nouveau khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife de la confrérie mouride, annonce le site Touba Xassida.



Serigne Bassirou Mbacké Mbacké assure désormais le khalifat de son père, succédant ainsi à son frère aîné, Serigne Cheikh Saliou Mbacké.