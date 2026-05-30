Convocations de deux députés de Pastef : Seydi Gassama demande la suppression des peines pour les infractions liées à la liberté d'expression

Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal s'est exprimé sur les convocations des députés de Pastef Guy Marius Sagna et Cheikh Bara Ndiaye. Il demande la suppression des peines de prison pour les « infractions qui sont utilisées pour faire taire les critiques contre les dirigeants politiques ».



« Nous sommes très préoccupés par la convocation des députés Cheikh Bara Ndiaye et Guy Marius Sagna à la section de recherche de la gendarmerie nationale pour des infractions présumées liées à la liberté d'expression », a-t-il écrit sur son compte X.



Seydi Gassama réclame la suppression des peines de prison pour ces infractions qui servent, selon lui, à réduire au silence les critiques contre les dirigeants politiques. « Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko en ont été victimes sous le régime de Macky Sall », a exhorté le défenseur des droits humains.