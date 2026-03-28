​ Forum ouest-africain : les administrateurs civils appellent à une réforme en profondeur de l’action publique

Un forum consacré aux enjeux et réformes de l’administration publique en Afrique de l’Ouest s’est tenu à l’initiative de l’amicale des administrateurs civils du Sénégal. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs du secteur public autour d’un objectif commun : renforcer la synergie entre les administrations pour mieux anticiper les défis à venir.



Au cœur des discussions, la volonté de mettre en place une amicale des administrateurs civils à l’échelle ouest-africaine. Une initiative qui vise à améliorer la coordination entre les pays de la région, dans un contexte marqué par des exigences croissantes en matière de gouvernance et de performance publique.



Prenant la parole, le président de l’amicale des administrateurs civils du Sénégal, Cheikh Sadebou Diop, a souligné la nécessité d’adapter l’administration aux mutations en cours. « L’administration est en transition de modernisation. Depuis 1960, des réformes ont été initiées, et les administrateurs civils ont toujours accompagné ces changements », a-t-il rappelé.



Selon lui, les défis actuels concernent aussi bien l’administration centrale que territoriale, sans oublier la décentralisation et le secteur parapublic. Dans ce contexte, le renforcement des performances devient une priorité, notamment avec le passage progressif de budgets de moyens à des budgets axés sur les résultats.



Cheikh Sadebou Diop a également insisté sur l’évolution des attentes des citoyens. « Les usagers des services publics sont de plus en plus exigeants. Ils demandent davantage de redevabilité, de transparence et de satisfaction, ainsi qu’un meilleur accès aux services sociaux de base sur l’ensemble du territoire », a-t-il déclaré.



Face à ces exigences, il plaide pour un changement de paradigme. « Ce n’est plus seulement une question de moyens, mais aussi de démarche, de méthodologie et de stratégie », a-t-il affirmé. Il estime que la réussite des réformes passe par une vision partagée et une mise en œuvre opérationnelle efficace.



Enfin, le président de l’amicale a rappelé le rôle central des administrateurs civils dans ce processus. « Il leur appartient de rendre les politiques publiques adaptables aux réalités administratives », a-t-il conclu.



Ce forum marque ainsi une étape importante vers une gouvernance publique plus intégrée et performante en Afrique de l’Ouest, portée par une coopération accrue entre les acteurs administratifs de la région.