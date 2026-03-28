Trafic de drogue : la BRS de Dakar saisit près de 3 kg de haschisch et interpelle trois individus à Keur Massar

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, rattachée à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a porté un coup dur au trafic de drogue dure le 24 mars 2026. Une opération ciblée a permis l’interpellation de trois individus et la saisie de près de 3 kilogrammes de haschisch, conditionnés en 29 plaquettes et deux boules.



Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l’exploitation de renseignements faisant état des activités suspectes d’une ressortissante effectuant des navettes régulières entre le Maroc et le Sénégal. Les enquêteurs ont alors mis en place un dispositif de surveillance et de filature autour de deux points stratégiques situés à Keur Massar : un appartement à proximité de l’hôpital et le domicile familial de la suspecte, près du terminus 54.



Après plusieurs jours d’observation, les éléments de la BRS sont intervenus dans l’appartement occupé par la principale mise en cause, situé au deuxième étage de l’immeuble. Face à son refus d’obtempérer, les policiers ont été contraints de forcer la porte. La suspecte a finalement été retrouvée cachée sous une table de cuisine.



La fouille des lieux a permis de découvrir neuf plaquettes de haschisch dissimulées dans un sac plastique et du papier aluminium dans la cuisine, ainsi que vingt autres plaquettes cachées dans une machine à laver neuve, dans les toilettes visiteurs. Une boule de drogue a également été retrouvée dans le sac à main de la suspecte.



Outre les stupéfiants, les enquêteurs ont saisi un revolver, plusieurs téléphones portables, des bijoux ainsi que divers documents d’état civil.



L’exploitation immédiate du téléphone de la suspecte a permis aux policiers de piéger un présumé client ou complice. Celui-ci a été interpellé dès son arrivée sur les lieux, en possession d’une boule de 20 grammes de haschisch, d’une somme d’argent et de matériel de communication.



Conformément aux procédures en vigueur, les personnes interpellées ont été informées de leurs droits, notamment celui d’être assistées par un conseil, avant d’être placées en garde à vue. La drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés dans le cadre de l’enquête en cours.