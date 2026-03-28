Amical Sénégal-Pérou: les « Lions » vont jouer avec deux étoiles sur leur maillot

Malgré la décision du Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer la CAN 2025 au Sénégal et de l’attribuer au Maroc, l’équipe du Sénégal jouera bien avec un maillot comprenant une deuxième étoile, ce samedi (16h00 GMT) face au Pérou lors d'un match amical au Stade de France.



Un programme festif est prévu ce samedi au Stade de France avant le match amical contre le Pérou.



Ouverture des portes à 14h00, le show artistique débutera à 15h00 avec la prestation musicale de Youssou Ndour, le rappeur Booba est déclaré forfait pour cause de blessure, accompagnés d’autres surprises annoncées par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Vers 15h45, le trophée de la CAN 2025 sera officiellement présenté à la diaspora sénégalaise et aux quelque 60 000 à 80 000 spectateurs attendus dans une enceinte qui affiche complet.



La cérémonie doit s’achever vers 16h00, laissant place à l’échauffement des « Lions » de la Teranga avant le coup d’envoi du match amical contre le Pérou, fixé à 17h00 (heure française).



Vainqueur sur le terrain face au Maroc le 18 janvier dernier, le Sénégal a été déchu de son titre le 17 mars par le jury d'appel de la Confédération africaine de football. Pour autant, le Sénégal continue de revendiquer sa victoire et affichera sa deuxième étoile continentale. Ces derniers jours, la Fédération sénégalaise a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

