Foot : L'Argentine bat difficilement la Mauritanie dans un match amical

Le match amical disputé à La Bombonera entre l'Argentine et la Mauritanie s'est soldé par un résultat surprenant. Malgré une victoire 2-1, l'équipe de Lionel Scaloni a connu des moments de tension face à un adversaire classé 113 places derrière au classement FIFA.



Les buts de l'Argentine ont été inscrits par Enzo Fernández et Nico Paz, l'équipe argentine ayant dominé la majeure partie de la rencontre et réussi à prendre l'avantage avec deux buts.



En revanche, l'équipe de Mauritanie a réussi à réduire l'écart en marquant son unique but dans les dernières minutes du match, grâce au joueur Jordan Lefort.