Match amical contre le Pérou : le Sénégal célèbre son sacre continental au Stade de France

Un peu plus de deux mois après son deuxième sacre continental, le Sénégal retrouve les terrains ce samedi 28 mars, au Stade de France, à Saint-Denis, avec un coup d’envoi prévu à 16h00 GMT.



Une rencontre spéciale durant laquelle les « Lions » présenteront leur trophée de la CAN au Stade de France à l’occasion d’un match amical face au Pérou.



Ce n’est pas la Confédération Africaine de Football (CAF) qui va décourager le Sénégal de faire la fête. Malgré le retrait de leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc sur tapis vert, les Sénégalais maintiennent leur cérémonie de célébration de « champions d'Afrique ».



Les menaces du Maroc



Le président du club des avocats marocains, Me Mourad Elajouti, a menacé hier, vendredi, le Sénégal de représailles judicaires, évoquant une « usurpation » de titre.

« Par une décision définitive rendue le 17 mars 2026, le Jury d’Appel de la CAF a réattribué le titre au Maroc. En l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC. Tout maintien de l’événement donnera lieu à des poursuites pour dommages-intérêts sur le fondement de l’Art. 1240 du Code Civil (responsabilité civile délictuelle). Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d’heure à heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée (Art.1961 du Code Civil). En l’absence de titre conventionnel ou légal de détention, l’objet du litige doit être placé sous la garde d’un commissaire de justice », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.



Une démarche individuelle, sans aucun lien avec la Fédération royale marocaine, qui n'a que peu de chance d'aboutir, et qui ne sera pas suffisante pour empêcher les Sénégalais de présenter leur titre. Car la fédération sénégalaise a en tout cas bien prévu la présentation officielle du Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations



Une cérémonie avec Youssou Ndour mais sans Booba

Au-delà de l’aspect sportif, l’événement qui devrait réunir plus de 80.000 spectateurs, se veut une célébration du football africain et un moment de communion pour la diaspora sénégalaise, venue en nombre pour fêter le deuxième titre continental remporté au Maroc.



Youssou Ndour, légende de la musique sénégalaise, va performer lors d'un concert.



Initialement attendu, Booba, légende du rap français et d’origine sénégalaise, ne pourra pas être présent en raison d'une blessure.



Programmation officielle (Heure de Paris)



14h00 : Ouverture des portes



15h00 : Pré-cérémonie de match Show avec artistes invités (Youssou Ndour et Booba)



15h45 : Présentation officielle du Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations



16h00 : Fin de cérémonie



17h00 : Coup d'envoi Sénégal vs Pérou