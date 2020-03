​ Mbao : les services d’hygiène ont entamé une opération de prospection

Les services d’hygiène de Mbao ont entamé une opération de prospection. Ils ont fait le tour de la localité où plusieurs infractions ont été constatées. Ainsi, ces services invitent la population à respecter les règles de la propreté.



« Sous la directive nationale du service d’hygiène, le service régional d’hygiène de Dakar organise chaque mois des opérations de prospection de masse. Le mois passé, on était à Pikine. Et aujourd’hui nous sommes à Mbao pour investir le terrain dans le but de débusquer les infractions, de les rechercher et les conserver. Voilà notre raison d’être ici avec l’appui des autres sous brigades pour faire une prospection qui va nous permettre de mettre la main sur toutes les autres infractions d’hygiène, et éventuellement sensibiliser les populations, et faire une application rigoureuse de la loi », prévient Babacar Diop du service d’hygiène de Mbao.



Rappelant que le chef de l’Etat avait lancé l’opération zéro déchet, M. Diop invite également les populations à s’approprier ce message. « Ce n’est pas seulement un slogan, mais il faut que les populations s’approprient ce message. Ce, pour rendre notre cadre de vie agréable », dit-il au micro de Walf radio.