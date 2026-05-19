​«Moi, je ne peux pas me taire» : la rage de la présidente de l’Assemblée nationale française sur la loi anti-LGBT au Sénégal

La présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, a vivement dénoncé sur ses réseaux sociaux la situation de la communauté LGBT au Sénégal, fustigeant des individus « pourchassés, humiliés, parfois lynchés ».



Sans désigner directement les autorités sénégalaises, la troisième personnalité de l’État français a pris position suite au durcissement de la législation au Sénégalais, qui punit désormais les relations entre personnes de même sexe de peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement.



Pour Yaël Braun-Pivet, « chaque peuple a le droit de gouverner, de légiférer comme il l'entend, mais il y a des lignes. Emprisonner quelqu'un pour qui il est, pour qui il aime, ce n'est pas une question culturelle. C'est une violation des droits humains, de la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle le Sénégal a adhéré. Moi, je ne peux pas me taire ».



Rappelant l'engagement historique de la France pour la dépénalisation universelle sous l'égide de Robert Badinter, la troisième personnalité de l’État français a martelé : « Emprisonner quelqu’un pour qui il est, pour qui il aime, ce n’est pas une question culturelle. C’est une violation des droits humains ».



Cette prise de position a immédiatement déclenché une vive levée de boucliers chez les internautes sénégalais, qui y voient une ingérence flagrante.



Opposant un choix de société à la vision universaliste occidentale, de nombreux commentaires rappellent que « les lois sont l’expression de la volonté populaire » d'un pays où ces pratiques sont massivement rejetées. Pour illustrer ce qu'ils perçoivent comme un double standard, certains internautes interpellent directement l'élue française en invitant ironiquement l'Hexagone à légiférer sur la polygamie.