Examens scolaires 2025-2026 : le gouvernement dément les fausses dates du BFEM circulant sur les réseaux sociaux

Au Sénégal, le ministère de l’Éducation nationale a tiré la sonnette d’alarme face à la circulation de visuels erronés annonçant les dates des examens scolaires, notamment celle du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) session 2026. Dans un communiqué, ce mardi 19 mai, le ministère indique que plusieurs publications relayées sur les réseaux sociaux comportent des informations inexactes. Il précise que seules les données diffusées sur ses canaux officiels sont valables.



Pour la session 2025/2026, les dates retenues sont les suivantes : le Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) se tiendra les 17 et 18 juin 2026. Le BFEM démarrera, quant à lui, à partir du 14 juillet 2026.



Le ministère a enfin invité les candidats, les parents d’élèves et l’ensemble des acteurs de l’éducation à la vigilance et à se référer exclusivement aux supports de communication officiels pour éviter toute désinformation.

