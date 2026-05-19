Oncologie : Le centre hospitalier Dalal Jamm réussit sa première pose de PICC Line

Le Centre hospitalier Dalal Jamm de Guédiawaye vient de franchi une nouvelle étape majeure dans la prise en charge des patients atteints de cancer. L’équipe d’anesthésie de son bloc opératoire a réalisé avec succès la toute première pose d’une PICC Line (cathéter central introduit par voie périphérique) destinée à l’administration de la chimiothérapie.







Cette intervention marque une avancée technique importante dans le renforcement de l'offre de soins oncologiques au sein de l’établissement public de santé. Dispositif médical de pointe permettant un accès veineux prolongé, la PICC Line facilite l’administration des traitements anticancéreux tout en améliorant considérablement le confort, l'autonomie et la sécurité des malades au quotidien.







Selon les responsables médicaux, la maîtrise de cette technique contribue directement à réduire les complications veineuses et les douleurs liées aux perfusions intraveineuses répétées. À travers cette première médicale, le Centre hospitalier Dalal Jamm confirme sa dynamique de modernisation de ses plateaux techniques et de spécialisation de ses équipes pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de soins oncologiques.

