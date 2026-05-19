Assemblée nationale : Ousmane Sonko attendu ce vendredi pour sa cinquième séance de Questions d’actualité

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à l’hémicycle ce vendredi 22 mai 2026. Le chef du gouvernement fera face aux parlementaires dans le cadre de la session dédiée aux questions d’actualité au Gouvernement, selon les informations de Seneweb.



Cette séance de questions-réponses s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et permettra aux députés d'interpeller directement le Premier ministre et les ministres sur les grands dossiers du pays.



Pour rappel, depuis qu’il a été nommé en avril 2024, Ousmane Sonko a déjà participé à quatre séances de questions d’actualité.