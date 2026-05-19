JOJ Dakar 2026 : les États-Unis réaffirment leur soutien au Sénégal

À moins de six mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les États-Unis ont renouvelé leur engagement en faveur de l’événement à travers une rencontre entre une délégation de l’ambassade américaine et le président du Comité d’Organisation des JOJ (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye.



Conduite par la Chargée d’Affaires Jennifer Davis Paguada, la délégation américaine a salué l’état d’avancement des préparatifs de cette première édition des JOJ organisée sur le continent africain. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération olympique entre le Sénégal et les États-Unis, ainsi que sur les perspectives de collaboration avec les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028.



À l’issue de l’audience, Jennifer Davis Paguada a exprimé la fierté des États-Unis de participer à cet événement mondial. « Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 constituent une belle opportunité et un important défi pour le Sénégal et pour l’Afrique. Les États-Unis sont très fiers d’envoyer une délégation de jeunes athlètes américains », a-t-elle déclaré.



De son côté, Mamadou Diagna Ndiaye a souligné la portée diplomatique et humaine des JOJ Dakar 2026, estimant que l’événement représente une occasion de rapprochement entre les peuples à travers les valeurs du sport et de la jeunesse.



Avec ce soutien réaffirmé, Dakar 2026 continue de renforcer son rayonnement international à l’approche de cette compétition historique pour l’Afrique, informe le le quotidien ''EnRelief''.