Eliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal logé dans le groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l’Ethiopie

Le tirage au sort des matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 a eu lieu, ce mardi 19 mai, au Caire (Egypte). Les Lions de la Teranga évolueront dans le Groupe J aux côtés du Mozambique, du Soudan et de l’Éthiopie.



Un groupe qui s’annonce disputé mais à la portée des champions d’Afrique en titre. Les hommes de Pape Thiaw retrouveront un Mozambique en progression, qui a montré de belles choses lors des dernières éditions. Le Soudan, habitué des joutes continentales, apportera son expérience et son jeu physique, tandis que l’Éthiopie, solide à domicile, est en progression.



Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, pays organisateurs de la prochaine CAN, joueront les éliminatoires mais sont qualifiés d’office. Les qualifications se joueront sur trois fenêtres internationales. Les deux premières journées sont prévues du 21 septembre au 6 octobre 2026. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 9 au 17 novembre 2026. Les deux dernières journées seront programmées du 22 au 30 mars 2027.



Dans chaque poule, les deux premiers seront qualifiés à la CAN 2027, hors la poule des 3 pays hôtes, où un seul pays sera qualifié.



La CAN 2027, quant à elle, se jouera du 19 juin au 17 juillet 2027. Le format reste, pour la dernière fois, avec 24 équipes et passera à 28 équipes pour l'édition 2028. Cette dernière marquera le début du cycle de la CAN tous les 4 ans.