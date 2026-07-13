​ Salaire, primes et boycott : l'interview sans détour de Bacary Cissé sur le cas Pape Thiaw

Le président de la commission de communication de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Bacary Cissé, revient sur les coulisses de la séparation avec Pape Thiaw.



Dans une interview accordée à L'Observateur du 13 juillet, Il qualifie le dossier de « tumultueux » et explique le limogeage du sélectionneur et de son staff par « un échec cuisant » lors de la compétition aux États-Unis, marqué par une équipe « hésitante » et affichant des « signes de défaillance ».



Le président de la commission revient en détail sur les négociations contractuelles, qu'il décrit comme « jalonnées de malentendus ». Il précise que malgré un accord initial validé par l'État pour un salaire de 20 millions FCFA net par mois, Pape Thiaw a multiplié les exigences financières, réclamant notamment « 50 millions FCFA » de salaire mensuel, « 440 millions de primes de signature » et diverses gratifications, portant ses émoluments globaux à « environ 1,4 milliard de FCFA ».



Bacary Cissé relate également la pression subie par la Fédération face aux menaces de boycott du sélectionneur avant le match contre la Norvège. Il déplore « l'embarras » causé par ces « va-et-vient incessants » alors que l'équipe était en pleine compétition, soulignant que la FSF a finalement dû accepter les exigences du sélectionneur avec l'aval des autorités étatiques pour débloquer la situation.



Le président de la commission de communication de la Fédération assume sa position critique concernant la gouvernance interne de la FSF, demandant le départ du Secrétaire général qu’il ne juge « pas à la hauteur ».



Bien qu'il ait retiré sa résolution lors de la réunion du comité exécutif pour préserver « le bon fonctionnement du football » à la demande de ses pairs, il réaffirme que « si c'était à refaire, je n'hésiterai pas ». Il martèle que la responsabilité de l'échec est partagée au sein des instances, et que le football sénégalais est aujourd'hui « à la rue ».