Mondial 2026 : Bakary Cissé réclame la révocation d'Abdoulaye Sow

Bakary Cissé, membre du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a demandé publiquement le limogeage du secrétaire général, Abdoulaye Saïdou Sow. Dans une lettre adressée au président de la FSF ce samedi, il dresse un bilan très critique de la Coupe du monde 2026. L'officiel affirme que « la révocation du Secrétaire Général, Monsieur Abdoulaye Sow est devenue plus qu’une demande sociale. Elle est une exigence ».



Bakary Cissé estime que l'élimination prématurée des « Lions » ne relève pas seulement du terrain. Cette contre-performance est « le révélateur de dysfonctionnements administratifs, organisationnels et stratégiques ». Selon lui, ces erreurs ont fragilisé le groupe bien avant la compétition.



Le membre du Comex dénonce des « insuffisances dans la préparation » et de graves failles logistiques. Il révèle que plusieurs membres de la délégation et de l'intendance ont eu des blocages pour obtenir leurs visas. Ces problèmes ont installé un climat nuisible à la sérénité de l'équipe nationale.



Bakary Cissé rappelle que le Secrétariat général est le cœur opérationnel de l'institution. Il demande donc des sanctions immédiates face aux échecs répétés. L'administrateur conclut que « le véritable enjeu n'est pas le sort d'un homme. Le véritable enjeu est l'avenir du football sénégalais ».