​#Scrutin24février2019 : «Un deuxième tour est inévitable », selon Habib Sy

Les premières tendances donnant la victoire au président sortant dès le premier tour sèment la confusion. Si du côté du pouvoir, le candidat Macky Sall a gagné avec 57%, du côté de la coalition Madické 2019, un deuxième tour est "inévitable", selon le directeur de campagne, Habib Sy .



«Macky Sall a perdu dans des localités importantes par exemple la région naturelle de la Casamance où il est largement distancé par Ousamne Sonko. À Touba qui regorge un électorat très important, il a été écrasé par Idrissa Seck et il s’est partagé des voix avec ces deux candidats à Dakar, donc inévitablement, on assimile à un deuxième tour », déclare-t-il.



M. Sy se dit convaincu que c’est ce que Macky Sall et son camp ont compris et, «c’est pour cela, hier, tard dans la nuit, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne est monté au créneau pour imaginer un pourcentage de 57% pour le candidat Macky Sall, ce qui est extrêmement grave. Il l’avait fait avec le parrainage et ça s'est concrétisé, on peut s’attendre à un forcing, à un trucage à des fraudes même à un haut niveau».