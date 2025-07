Clans au sein de Pastef : Ousseynou Ly appelle à l’unité et balaie les allégations de division

Le porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly, a réagi aux récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui évoquait l’existence de clans au sein de leur parti, Pastef.« Ousmane Sonko est le leader du parti, il est au contact de tout le monde, il sait peut-être des choses que j’ignore. Mais en ce qui me concerne, je n’appartiens à aucun clan. Nous ne devons pas accepter l’existence de clans au sein de Pastef », a-t-il déclaré, hier, mercredi sur la 2STV, en réponse aux rumeurs de divisions relayées sur les réseaux sociaux et dans certains cercles militants.Il a réaffirmé son attachement à l’unité et à l’esprit militant du parti : « Depuis mon engagement dans Pastef, je n’ai jamais cru à ces histoires de clans. Personne ne pourra me faire adhérer à cette logique. Mon engagement est resté intact ».En pleine spéculation sur des tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko consécutives à des propos du Premier ministre sur un supposé « problème d’autorité », Ousseynou Ly a préféré recentrer le débat sur la solidarité : « Il y a toujours des épreuves, que l’on soit au pouvoir ou dans l’opposition. Ce sont des tests. Je prie pour que nous les surmontions ensemble. Pourquoi devrions-nous accepter cet esprit de clans ? Nous devons la rejeter ».