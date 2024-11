​« Sonko doit plutôt rassurer à apaiser,... », El hadji Ndary Guèye

L’ex-conseiller en communication d’Idrissa Seck, El Hadji Ndary Guèye l’invité de Jury du dimanche sur iRadio, s’est prononcé sur la situation politique du Sénégal. Selon lui, Sonko doit plutôt ‘’rassurer à apaiser’’. Car dit-il, ‘’ce pays a besoin de sérénité, de calme’’.



« Sonko doit plutôt rassurer à apaiser. Trois ans de joute électorale assez tendue. Ce pays a besoin de sérénité de calme. S'il veut vraiment réussir sa mission, c'est d'abord de se calmer. Le président Bassirou Diomaye Faye à appelé au calme, mais il y a toujours des séquelles de la campagne présidentielle passé », a soutenu le spécialiste en ingénierie touristique El Hadji Ndary Guèye.



Interpelé sur la situation politique du pays, l’invité du JDD a fait la comparaison entre le « Wadisme » et le « Sonkisme ».



Pour l’ex-conseiller en communication d’Idrissa Seck, « en un moment donné, le Sopi était un mot magique. Le Wadisme et le Sonkisme ont quelques similitudes. Ils drainent du monde, mais en ce qui concerne leur différence, Wade était plus âgé et plus stable. Sonko quant à lui était le contraire ».