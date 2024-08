​29e plan d'action en préparation: l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales intensifie la lutte

Depuis deux ans, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal est en mouvement d'humeur, déterminé à obtenir des réponses satisfaisantes de l'État. Les syndicalistes, qui réclament une augmentation des salaires, restent fermement sur leurs positions.



Se sentant constamment ignorée et leurs revendications mises de côté, l'Intersyndicale annonce le lancement de son 29e plan d'action de lutte. Ils comptent développer d’ici une semaine, une nouvelle stratégie qu’ils rendront public.



« Nous en sommes à notre 29e plan d'action de l’année 2024. Parce que tout simplement, les travailleurs des collectivités territoriales depuis plus de 2 ans, sont en train de réclamer un droit légitime qu’on refuse systématiquement de leur octroyer. L’actuel ministre des Collectivités territoriales a fait une sortie pour dire qu’il n'y a que 1000 travailleurs qui sont concernés par les augmentations de salaire. Ce qui n’est pas juste, ce qui est faux », a déclaré Moussa Cissokho, Secrétaire général de la fédération générale des travailleurs du Sénégal.





D’après lui, pendant qu’ils réclament leur droit, l’Etat a augmenté l’indemnité d'autres agents. « Le paradoxe, c’est pendant que nous nous réclamons ces droits-là, au même moment, on a augmenté l’indemnité des maires, des adjoints aux maires, des receveurs percepteurs municipaux. Et l’Etat fait la sourde oreille », a souligné Moussa Cissokho.





Poursuivant ses propos, il ajoute : « Nous avons dit au ministre que nous avons des solutions de sortie de crise. Pourvu qu’il nous appelle à des négociations. Ils ne l’ont pas fait. Qu’est-ce qu’ils ont fait à la place, le ministre se permet de sortir des actes de réquisition pour essayer d’annuler l’esprit revendicatif dans les collectivités territoriales. Mais cela ne va pas prospérer. Parce que tout simplement nous sommes aujourd’hui plus que déterminé à réclamer ce droit légitime aux travailleurs des collectivités territoriales ».



Pour l’Intersyndicale, « un pays ne peut pas se développer sans les collectivités territoriales viables, attractives et porteur de projet de développement ».



6 000 agents attendent une augmentation



Sur ce, les syndicalistes interpellent le président de la République pour lui demander d’instruire ses services de s’occuper du sort des travailleurs des collectivités territoriales.



« Le gouvernement semble opter pour le pourrissement. Mais nous rappelons au ministre des Collectivités territoriales, nous sommes pratiquement 15 981 travailleurs sur l’étendue du territoire. Mais aujourd’hui, nous sommes à plus de 6 000 qui sont dans le panier vert et qui doivent bénéficier de ces augmentations-là », a-t-il rappelé.



Moussa Cissokho demande l’ouverture des portes du dialogue pour que les gens viennent discuter pour trouver des solutions.



« S’ils campent sur leurs positions, nous allons camper sur nos positions. Il faut que le gouvernement nous appelle à la table des négociations », a dit le chargé de la communication et de l’administration de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.



Se sentant piétiné, l’intersyndicale compte développer d’ici une semaine, sa nouvelle stratégie, qu'elle rendra publique.