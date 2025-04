Santé militaire : la Direction du Service de Santé des Armées (DSSA) organise son premier concours d'agrégation

Le Sénégal se distingue une nouvelle fois par un pas décisif vers l’autonomie dans la formation médicale militaire. Du 07 au 19 avril 2025, la Direction du Service de Santé des Armées (DSSA) organise son tout premier concours d’agrégation. Cette initiative, placée sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), représente un tournant majeur dans le renforcement des capacités de formation au sein du secteur médical militaire sénégalais.



Ce concours d’agrégation concerne plusieurs spécialités de la médecine et se veut un véritable levier pour valoriser et approfondir les compétences des personnels militaires dans des domaines clés de la santé. Les spécialités qui seront évaluées sont : cardiologie,oto-rhino-laryngologie (ORL); gynécologie-obstétrique; imagerie médicale; biologie médicale et neurochirurgie.



Ces domaines couvrent des secteurs essentiels de la médecine, dans lesquels les Armées sénégalaises aspirent à renforcer leur expertise et leurs capacités d’intervention. L’objectif est de garantir une prise en charge optimale des personnels militaires tout en renforçant la souveraineté médicale du pays.



Ce concours d’agrégation vient parachèver le dispositif de formation de la DSSA, après le succès de la mise en place des concours d'Assistanat et de Spécialité. Ces initiatives ont permis d’initier un cadre d’enseignement et de validation des compétences qui répond aux besoins spécifiques des forces armées en matière de soins de santé.



L’organisation de ce concours d’agrégation reflète la volonté des autorités militaires et civiles de renforcer l’autonomie et la qualité de la formation médicale au sein des Armées sénégalaises. En favorisant la montée en compétence de ses personnels, la DSSA entend contribuer à une meilleure gestion des défis sanitaires rencontrés par les militaires, tout en assurant une maîtrise totale des processus de formation et de certification au sein de l'institution.



Au-delà de la dimension académique, ce concours a pour but de valoriser les compétences médico-militaires des personnels en leur offrant la possibilité d’accéder à un niveau d’excellence dans leur domaine respectif.