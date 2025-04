La France annonce une «réactivation imminente des mécanismes de coopération» avec l'Algérie

C'est un « lever de rideau » sur une nouvelle phase de la relation entre la France et l'Algérie qui a été acté ce dimanche 6 avril à Alger. Lors de son échange de plus de 2h30 avec le président algérien, Jean-Noël Barrot a pu « décliner les principes » déjà évoqués par les présidents Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune lors de leur échange téléphonique. Jean-Noël Barrot s'est exprimé brièvement à sa sortie du Palais d'El Mouradia.



« J'ai tenu à honorer cette invitation dans les plus brefs délais, moins d'une semaine après l'appel téléphonique entre les présidents Macron et Tebboune et leur communiqué conjoint. Nous avons vécu ces derniers mois une période de tension inédite qui ne sert pas les intérêts des Algériens, ni ceux des Français », a déclaré le ministre français des Affaires étrangères.



« Nous avons certes des divergences, nous ne pouvons pas les occulter, mais les liens humains, historiques et culturels qui nous unissent doivent nous conduire à reprendre le dialogue et à réinstaurer la coopération. Nos relations institutionnelles doivent être à la hauteur des relations humaines entre nos deux pays. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie », a-t-il continué.







Des rencontres bilatérales à venir

« Nous avons mis sur la table avec franchise l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupé ces derniers mois. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs », a encore déclaré Jean-Noël Barrot .



Une série de rencontres bilatérales à tous les niveaux aura lieu dans les prochaines semaines entre représentants français et algériens, pour formaliser cette reprise du travail. « Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée et, de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel », a encore indiqué Jean-Noël Barrot alors que sur le plan économique, le patron du Medef recevra son homologue algérien le 9 mai, la crise des derniers mois ayant sérieusement ralenti les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie.



« J'ai eu l'occasion de rappeler les difficultés apparues ces derniers mois s'agissant du développement de nos échanges particuliers dans les secteurs agroalimentaire, automobile ou du transport maritime. Le président Tebboune m'a assuré de sa volonté de leur donner une nouvelle impulsion », a aussi indiqué Jean-Noël Barrot qui a par ailleurs esquissé une feuille de route pour la reprise de la coopération sur les questions migratoires. « Le président Tebboune a indiqué qu'il était favorable à une rencontre prochaine entre les consuls algériens en France et les préfets, a-t-il expliqué avant de poursuivre : nous sommes convenus de travailler au contenu des accords qui régissent notre relation sur le plan migratoire et d'identifier les enrichissements nécessaires pour les rendre plus efficaces. »



Enfin les échanges vont aussi reprendre sur la question mémorielle, a encore fait savoir le chef de la diplomatie française, qui a précisé que l’historien Benjamin Stora a été invité à se rendre à Alger pour poursuivre son travail sur la restitution de biens historiques. Jean-Noël Barrot a conclu son propos avec un mot pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal , appelant une nouvelle fois a « un geste d'humanité au vu de son âge et de son état de santé ».