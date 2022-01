​2ème journée CAN 2021 : Cameroun et Cap-Vert pour la qualification

Pays hôte de cette CAN 2021 disputée en 2022, le Cameroun a bien démarré la compétition. Opposés dimanche au Burkina Faso, une équipe invaincue depuis 8 matchs, les « Lions » Indomptables ont arraché la victoire (2-1). Le Cameroun doit beaucoup à son capitaine, l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar, auteur des deux buts de son équipe. Se présentant sur cette CAN avec tous ses cadres (Zambo Anguissa, Onana, Onguéné, Toko-Ekambi ), le Cameroun a signé ce week-end une 5e victoire consécutive, série en cours qui lui a notamment permis de se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les coéquipiers de Choupo-Moting ont devancé la Côte d'Ivoire grâce à une ultime victoire obtenue à domicile sur un but de Toko-Ekambi (1-0).

En face, l'Ethiopie a été dominée le même jour par le Cap-Vert (1-0), confirmant son statut de petit poucet du groupe. Avec désormais le Cameroun puis le Burkina-Faso à affronter, les Ethiopiens auront besoin de signer deux exploits pour se qualifier en 8e de finale. 137e nation au classement de FIFA, l'Ethiopie n'avait pas fait le poids dans leur poule éliminatoire du 2ème tour de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Avec seulement 5 points pris, les « Walia » n'ont fini que 3e de leur poule, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, et devant le Zimbabwe. Comme le Cap-Vert, le Cameroun devrait être capable de s'imposer face à l'Ethiopie.



Le Burkina en danger face au Cap-Vert

Dans l’autre rencontre, le Cap-Vert décrochera également son billet pour les 8èmes de finale en cas de victoire sur le Burkina Faso. Les « Requins » bleus pourront profiter du forfait du capitaine burkinabé, Bertrand Traoré, testé positif à la Covid, pour prendre le dessus sur les « Etalons ».



Programme 2ème journée

Groupe A

16h00 Cameroun / Ethiopie

19h00 Cap-Vert / Burkina Faso