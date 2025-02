​43ème session du CAF Jean-Paul II : les évêques membres du Conseil analysent le contexte sahélien et la vie de l'institution

« Le Conseil d'administration de la fondation Jean-Paul II de Sahel a tenu, a Dakar du 17 au 21 février 2025 sa 43e session statutaire sous la présidence de Mgr Hassa Florent Koné, évêque de San, délégué pontifical de la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. À l’entame de ses travaux, le conseil d’administration a adressé au saint-père, le Pape François un message de communion filial, de proximité spirituel pour un prompt rétablissement et pour la poursuite de son ministère pastoral de l’église et du monde. Le conseil a confié à la sollicitude et la prière de sa sainteté la vie et la mission de la fondation Jean-Paul II, le désir de paix, de concorde et de cohésion sociale des populations du Sahel», a déclaré Mgr Hassa Florent Koné.



Le conseil consultatif a pour objectif d'analyser le contexte sahélien et d'évaluer la vie de l'institution à travers les différents rapports du secrétaire général et de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Il s'est penché sur la mise en conformité des fondations avec la réglementation et a confié à l'évêque les mandats et la révision des statuts de la fondation afin d'offrir le cadre réglementaire le plus approprié.



« Le présent Conseil d’administration s’est donné comme objectif d’analyser le contexte de notre sous-région sahélienne pour en prendre la pleine mesure. D’apprécier la vie de l’institution à travers les différents rapports présentés par le secrétariat général, de réfléchir sur le contexte particulier de la fondation pontifical, dont la fondation Jean-Paul II pour le Sahel… Elle a donné l'occasion d'écouter les allocations de son excellence. Celle-ci met en perspective la mise en conformité des fondations pontificales avec la réglementation qui le régit. C'est dans cet esprit qu'il a été donné comme mission au délégué pontifical la mise à jour des mandats des membres de conseils d'administration et la révision des statuts de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel afin de leur donner le cadre réglementaire le plus approprié, dans leur volonté de prendre la mesure du contexte de la région du Sahel, les administrateurs ont eu des échanges approfondis sur les réalités sociales, économique, politique de chaque pays ainsi que sur la vie et l'action des églises locales », a fait savoir l’évêque de San.



L’église préoccupée par les crises politiques et l'instabilité sécuritaire qui persistent au Sahel

Poursuivant sa déclaration, il précise que dans plusieurs pays, les crises politiques et l'instabilité sécuritaire persistent, les questions économiques restent préoccupantes et la pauvreté demeure structurelle. Les effets du changement climatique se traduisent par des inondations récurrentes, des pertes humaines et des endémies chez les jeunes et les femmes, tout en renforçant la volonté des jeunes professionnels d'émigrer vers l'Europe.



« La réalité dans plusieurs pays renvoie. À des situations de crise politique, source d'instabilité politico sécuritaire. Malgré l'importance des ressources agricoles, minières, touristiques et autres, la situation économique est restée généralement préoccupante malgré des avancées dans certains pays, la pauvreté demeure structurelles, voire grandissante dans la plupart des pays. À cela, s'ajoutent les effets du changement climatique notamment les inondations devenues récurrentes. Avec des pertes en vie humaine. Le chômage des jeunes et des femmes restent endémiques. Tandis que l'on note de plus en plus une volonté des jeunes, parmi lesquels les professionnels immigrés massivement vers l'Europe », dit-il.



« La sécurité reste une question cruciale au Sahel »

Pour le Délégué Pontifical de la Fondation Jean-Paul II, des réformes politiques et institutionnelles ont eu lieu dans certains pays du Sahel, notamment la création de l'Alliance des États du Sahel (ADS) entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2024. Malgré ses efforts, la sécurité reste une question cruciale, le terrorisme faisant peser des menaces sur les personnes et les biens.



« Des réformes politiques et institutionnelles ont eu cours dans certains pays de la zone sahélienne. La plus notable est sans aucun doute la création, le 16 septembre 2023 entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger de l’Alliances des Etats du Sahel (ADS) devenus le 6 juillet 2024 une confédération. La situation sécuritaire est restée un point crucial malgré les efforts consentis dans des états concernés. La sauvegarde et la restauration du territoire national ont marqué les avancées dans les pays concernés. Des menaces sur la sécurité des personnes et des biens du fait du terrorisme, ont fait des déplacés internes, des réfugiés et des sans-abris à grand nombre », note l’évêque.



Poursuivant ses propos, Mgr Hassa Florent Koné soutient que l'Église aborde cette situation par l'intermédiaire de Caritas et d'autres structures ecclésiales, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé, le développement, la solidarité, la justice et la paix, tout en recherchant l'autonomie économique et financière.



Fondation Jean-Paul II Sahel appellent à la paix et la sécurité de tous

Selon Mgr Hassa Florent Koné, la Fondation Jean-Paul du Sahel, avec le soutien de la Conférence épiscopale italienne, a pour objectif de soutenir les populations dans leurs efforts et leur résilience. Après avoir analysé différents rapports, il a déclaré que le Conseil d'administration a adopté les budgets 2024 et 2025. Des décisions ont été prises concernant le renouvellement du parc automobile, l'équipement en énergie solaire et la gestion des budgets futurs.



« C'est la mission de la Fondation Jean-Paul du Sahel avec le soutien de la Confédération de la conférence épiscopale italienne d'être aux côtés des populations dans leurs efforts et résilience. Elles appellent la paix et la sécurité de tous, une aspiration légitime. Après une analyse des échanges en profondeur suite à la présentation des différents rapports, le Conseil d'administration a adopté à l'unanimité, moins n’en dans la prise en compte certains remarque et recommandations, le rapport du conseil d'administration de 2024, le rapport d'activité du secrétariat général de l'année 2024, le rapport des projets en 2024, le rapport sur la situation financière de la Fondation de l'année 2024, le rapport d'audit de 2024 », a-t-il déclaré.



Avant d’ajouter : « Le budget de l'année 2025 a été adopté à l'unanimité avec les précisions que voici : afin de se donner une certaine marge de manœuvre, il est décidé qu’exceptionnellement pour l'année 2025 qu'il soit prélevée la totalité des 100 % des bénéfices issus des DAT placé dans les banques au Burkina Faso. D'autres décisions concernant le renouvellement du parc automobile, d'équipement en énergie solaire des bâtiments de la Fondation et la maîtrise du budget à l'avenir ont été prises ».