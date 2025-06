Comment s’Inscrire sur 1win en Côte d’Ivoire ?

Description: À l’heure actuelle, 1Win propose deux méthodes d’inscription principales, disponibles à la fois sur le site web et dans l’application mobile. Découvrez-les ici.



Modes D’inscription Disponibles sur 1win en Côte d’Ivoire



Chaque utilisateur de Côte d’Ivoire qui souhaite commencer à parier sur 1Win doit créer un compte personnel. Vous en avez besoin pour avoir votre propre solde, recevoir des bonus et contacter l’équipe d’assistance. Pour l’instant, OneWin propose deux principaux modes d’inscription, disponibles à la fois sur le site web et dans l’application mobile. Sur cette page, nous vous expliquons comment créer un compte et obtenir un bonus de 500 % jusqu’à 356 340 XOF pour démarrer encore mieux !



Comment s’inscrire à 1Win ?



Pour satisfaire tous les utilisateurs, 1Win a ajouté deux façons de s’inscrire sur le site : rapide et réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre pour créer votre compte en quelques minutes. Pour vous assurer de ne pas avoir de problèmes et de gagner du temps, nous avons préparé un guide détaillé sur la façon de procéder.



Inscription rapide



C’est la manière la plus facile et la plus simple de s’inscrire sur 1Win. La création d’un compte ne prend pas plus de 2 minutes. Pour réussir votre inscription, il vous suffit de suivre les instructions pas à pas ci-dessous :



1. Rendez-vous sur le site officiel de 1Win et cliquez sur le bouton « Inscription » ;



2. Sélectionnez l’option « Rapide » en haut en cliquant dessus ;



3. Spécifiez votre pays de résidence, la devise de votre compte et votre adresse e-mail dans le formulaire ;



4. Créez un mot de passe fort et entrez votre code promo,



5. si vous en avez un.



6. Créez un compte en cliquant sur le bouton « S’inscrire ».



Après cela, vous arriverez sur la page principale de 1Win, d’où vous pourrez aller dans n’importe quelle section et commencer à jouer.



Inscription via les réseaux sociaux



C’est aussi le moyen le plus rapide de s’inscrire et le dernier disponible.



Pour vous inscrire de cette manière, vous devez



1. Aller sur le site de 1Win et ouvrir le formulaire d’inscription ;



2. Choisir « Réseaux sociaux » en cliquant dessus ;



3. Sélectionner la devise de votre compte et indiquer également le code promo, si vous en avez un ;



4. Sélectionner le réseau social à travers lequel vous voulez créer un compte en cliquant sur son logo ;



5. Compléter l’inscription en cliquant sur le bouton « S’inscrire ».



Après cela, votre compte sera créé et vous verrez votre mot de passe et votre identifiant avec lesquels vous pourrez vous connecter à tout moment.



Conditions d’inscription pour les nouveaux utilisateurs



1Win est un bookmaker légal et se conforme strictement à toutes les juridictions des régions dans lesquelles il est situé, y compris la Côte d’Ivoire. En outre, il adhère aux règles du fair-play et détient une licence internationale Curacao Gaming No. 8048/JAZ 2018-040.



Pour cette raison, il existe un certain nombre d’exigences pour créer un compte sur 1Win :



● L’utilisateur doit être âgé de plus de 18 ans ;



● Chaque utilisateur est autorisé à créer et à utiliser un seul compte pour jouer en argent réel ;



● Vous ne devez pas utiliser le compte à des fins frauduleuses ;



● Vous devez être originaire d’une région où les paris en ligne ne sont pas interdits;



● Vous devez fournir des informations honnêtes lorsque vous soumettez vos photos d’identité ou que vous remplissez votre profil.



Si vous respectez toutes ces conditions, vous n’aurez aucun problème à parier sur le site.



Bonus d’inscription 1Win



En s’inscrivant sur 1Win, les nouveaux utilisateurs de Côte d’Ivoire peuvent recevoir de généreux bonus conçus pour améliorer leur expérience de jeu. Voici les offres de bienvenue actuelles :



● Bonus de dépôt de +500%. Obtenez jusqu’à 356 340 XOF sur vos quatre premiers dépôts. Plus votre dépôt est important, plus vous obtenez ;



● 30% de cashback casino. Si vous perdez de l’argent en jouant aux machines à sous, vous pouvez en récupérer jusqu’à 30 % sous forme de cashback réel.



Guide de connexion



Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter à tout moment. Pour vous connecter à 1Win, suivez les étapes ci-dessous :



1. Ouvrez le site officiel de 1Win ;



2. Cliquez sur le bouton « Login » à côté du bouton d’inscription ;



3. Saisissez votre adresse électronique/numéro de téléphone et votre mot de passe ;



4. Cliquez sur le bouton de confirmation pour vous connecter à votre profil.



Une fois l’autorisation réussie, vous serez sur la page d’accueil de 1Win, d’où vous pourrez aller dans n’importe quelle section et commencer à jouer.



Comment vérifier un compte ?



Après l’enregistrement, les utilisateurs peuvent recevoir une demande de vérification de la part de 1Win security. Il s’agit d’une procédure standard de vérification des utilisateurs. Par conséquent, vous devez fournir des informations exactes lorsque vous remplissez votre profil ou que vous vous inscrivez.



Pour être vérifié par 1Win si vous recevez une demande, vous devez :



1. vous connecter à votre compte en utilisant votre adresse électronique/numéro de téléphone et votre mot de passe ;



2. ouvrir la section « Paramètres » de votre profil ;



3. remplir toutes les données personnelles requises, telles que votre nom complet, votre date de naissance et votre adresse ;



4. Dans le champ « Vérification », téléchargez des photos claires de vos documents, tels que votre carte d’identité nationale ou votre passeport ;



5. Attendez un message de confirmation de l’équipe d’assistance.



Vous devrez ensuite attendre que votre demande de vérification soit traitée selon le principe du premier arrivé, premier servi (jusqu’à 72 heures). Vous recevrez alors un courriel vous informant que votre demande de vérification a été acceptée.



FAQ



Puis-je avoir plus d’un compte 1Win ?



Non, chaque utilisateur ne peut s’inscrire qu’une seule fois, car le bookmaker respecte les règles du fair-play.



Comment désactiver mon compte de paris ?



Pour désactiver votre compte, vous devez envoyer une demande à l’équipe d’assistance de 1Win et nous le ferons rapidement.



Combien de fois puis-je obtenir un bonus de bienvenue de 1Win ?



Chaque utilisateur ne peut bénéficier du bonus de bienvenue qu’une seule fois par compte.