Kaolack : 4,3 tonnes de chanvre indien incinérées par les autorités

Les autorités administratives et sécuritaires de Kaolack ont procédé, ce jeudi, à l’incinération de 4,3 tonnes de chanvre indien, saisies au cours des opérations menées par les forces de défense et de sécurité. L’opération s’est déroulée sous la supervision du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, célébrée chaque 26 juin à l’initiative des Nations unies.



« Cette forte quantité de drogue montre le niveau d’implication des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les drogues », a souligné le gouverneur. La région de Kaolack est considérée comme un point névralgique du trafic en raison de sa position géographique stratégique.



« Malgré leurs moyens limités, nos forces de défense et de sécurité s’échinent à enrayer ce trafic, dont nul n’ignore les conséquences désastreuses sur les familles et l’économie sénégalaise », a déclaré Mouhamadou Moctar Watt. Ce dernier, rapporte Aps a également mis en garde contre les multiples stratagèmes déployés par les trafiquants pour contourner les dispositifs sécuritaires.



Tout en rappelant la détermination de l’État à poursuivre la répression du trafic de stupéfiants, le gouverneur a insisté sur l’importance de la prévention. « La sensibilisation doit être faite jusqu’au sein de nos familles. Toute la société doit s’impliquer dans la lutte contre le trafic de drogues », a-t-il plaidé.