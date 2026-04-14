​Accueil dans les services publics: le diagnostic sans complaisance de l'ancien ministre Abdoul Aziz Tall

Dans un entretien accordé à L’Observateur, ce mardi, l’ancien ministre et ancien Directeur général du Bureau des méthodes (BOM), Abdoul Aziz Tall, a dressé un constat sévère sur la « déshumanisation » de l’accueil dans les services publics. Il rappelle que l’accueil n’est pas une simple marque de politesse mais une « véritable institution » qui constitue le premier levier de confiance entre l’État et le citoyen. Pour lui, de nombreux dysfonctionnements naissent lorsque l'agent se considère comme le « propriétaire exclusif du service délivré », oubliant sa mission d'intérêt général et son statut de gestionnaire rémunéré par le contribuable.



L'expert insiste particulièrement sur l'urgence de réformer les secteurs sensibles comme la santé et la sécurité, où la mauvaise prise en charge nourrit des fléaux tels que « la corruption, le trafic d’influence ou le chantage ». Citant l'exemple de certains hôpitaux où des patients subissent des traitements dégradants, il plaide pour un renforcement permanent des capacités et une sélection rigoureuse des agents en contact avec le public. Selon lui, il est impératif que « l'administration s'humanise », car comme il le souligne en citant Gandhi, « 60% de la thérapeutique chez le patient relève de l’accueil » et de la considération qui lui est accordée.